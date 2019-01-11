بالفيديو.. طفل صغير وحيداً في طريق سريع

المصدر: البيان الالكتروني

لفت أمر غريب سائقة حافلة، حيث كان طفل صغير يمشي على رصيف طريق سريع حافي القدمين ويتجول وحيداً في طقس بارد.

المشهد أجبر السائقة الامريكية إرينا على التصرف، حيث أوقفت الحافة وركضت نحو الطفل، الذي كان يجهش بالبكاء، وأحضرته إلى الحافلة، إذ قدمت إحدى الراكبات معطفها لتدفئة الصغير، وذلك قبل وصول رجال الشرطة والدفاع المدني، الذين وجدوا الطفل نائما في حضن السائقة.

الشرطة صرحت أن أم الطفل تعاني من اضطرابات عقلية وهي من تركته في العراء وحيداً، وفق قناة C-NEWS الفرنسية.