شاهد.. الرئيس الإندونيسي يشتري وجبته من الشارع

المصدر: البيان الالكتروني

انتشر فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وهو يشتري وجبة (CILOK) من أحد المطاعم الشعبية في أحد شوارع عاصمة بلاده جاكرتا.

الوجبة التي ابتاعها الرئيس الإندونيسي عبارة عن وجبة شعبية تتكون من كرات النشاء والدقيق والثوم والبصل والفلفل الأبيض والبهارات ملح، وتطبخ على البخار، ثم تضاف إليها الصلصة الحارة لتصبح لذيذة، وهي وجبة محبوبة لدى أي إندونيسي.

فهنيئاً مريئاً.