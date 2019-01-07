شاهد.. مدينة ألف قبة وقبة الجزائرية العام 1946

المصدر: البيان الالكتروني

مدينة الوادي أو مدينة وادي سوف، مدينة جزائرية تعرف محلياً وعالمياً بمدينة ألف قبة وقبة، وهي عاصمة ولاية الوادي.

الوادي، أو وادي سوف.. مدينة صحراوية ذات طابع سياحي، تقع على بعد 650 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائر.

طرازها المعماري المتفرد جذب إليها الاهتمام الإعلامي العالمي، ماضياً وحاضراً. وكالة الأنباء الفرنسية أعادت نشر تحقيق عنها أنجزته في أكتوبر العام 1946، شاهدوا: