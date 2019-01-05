شاهد.. أكبر مهرجان للجليد والثلج في العالم

المصدر: البيان الالكتروني

تختمر الإثارة في مدينة هاربين شمال الصين، حيث المدينة الشتوية الشهيرة تستعد لإقامة أكبر مهرجان للجليد والثلج في العالم.

ويتوافد السياح من جميع أنحاء البلاد إلى هاربين للمشاركة في المهرجان السنوي، الذي يمتد على مدى شهر واحد، والذي يضم أيضاً مسابقة للسباحة على الجليد ومسابقة للمنحوتات الثلجية وحفلات الزفاف الجماعية، لإلقاء نظرة خاطفة على أرض العجائب الشتوية.

تجدر الاشارة الى ان مدينة هاربين، وهي إحدى أبرد المدن الصينية، حيث تنخفض درجات الحرارة الى 35 درجة مئوية تحت الصفر، تقيم مهرجان الجليد منذ العام 1983.

ويقام مهرجان هذا العام في الفترة 5/1/2019 إلى 5/2/2019 #وفق يورونيوز".