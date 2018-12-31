شكراً محمد بن راشد على 50 عاماً في خدمة الوطن

المصدر: البيان الالكتروني

تتقدم صحيفة البيان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالشكر وأسمى معاني الوفاء والانتماء للقائد الملهم، الذي أثرى الوطن إنجازاً.

وتتوجه الصحيفة بالشكر الذي لا يوفيه حق سموه، على عطائه المستمر في مسيرة الوطن طيلة 50 عاماً.

دمتم سموكم للوطن ودام الوطن بسموكم عزيزاً أبياً.

#البيان تقدم إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، باقة شكر مغلفة بأسمى معاني الوفاء والانتماء للقائد الملهم، الذي أثرى الوطن إنجازاً، وتتوجه بالشكر الذي لا يوفيه حقه،على عطائه المستمر لمسيرة الوطن طيلة 50 عاماً. دمتم للوطن ودام الوطن بكم عزيزاً أبياً.#50_عاما_للوطن@HHShkMohd pic.twitter.com/PHAU4ySm8O — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨