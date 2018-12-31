 شكراً محمد بن راشد على 50 عاماً في خدمة الوطن - البيان

شكراً محمد بن راشد على 50 عاماً في خدمة الوطن

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

تتقدم صحيفة البيان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالشكر وأسمى معاني الوفاء والانتماء للقائد الملهم، الذي أثرى الوطن إنجازاً.

وتتوجه الصحيفة بالشكر الذي لا يوفيه حق سموه، على عطائه المستمر في مسيرة الوطن طيلة 50 عاماً.

دمتم سموكم للوطن ودام الوطن بسموكم عزيزاً أبياً.

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