بالفيديو.. خريف اليابان الرائع

المصدر: البيان الالكتروني

توشحت أشجار الغابات المحاذية لطريق إروهازاكا اليابانية بمحافظة توتشيغي بألوان الخريف الساحرة.

عدسة (nippon_ar) حلقت فوق المنطقة وعادت بهذه المناظر الرائعة لفصل الخريف في هذه الغابات المحاذية للطريق.

يذكر أن طريق إيروهازاكا هو طريق منحدر متعرج فيه 48 منحنى ويقع وسط الجبال على الطريق 120 بين بحيرة تشوزنجي ووسط مدينة نيكو، التي تقع على ارتفاع حوالي 530 متراً.