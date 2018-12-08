بالفيديو.. السباح "أبو بريص"!

المصدر: البيان الالكتروني

نشرت قناة (DW) الألمانية فيديو للحيوان "أبو بريص" وهو يمشي سباحة فوق الماء.

لكن، كيف لـ "أبوبريص" السير فوق الماء؟

يتميز "أبوبريص" بمزيج من المهارات وخصائص الجلد، وحتى لا يغرق أثناء السباحة يستخدم أقدامه الرشيقة، كما أنه يتمتع بتقنية تجديف سريع تساعده على خلق فقاعات هواء تحل محل الماء، لأن التواتر السطحي للماء لا يستطيع حمله.

ويساعده ذيله في التحرك السريع وتحقيق التوازن، أما جلده فيمكنه من الطفو فوق الماء لتقوية السرعة.