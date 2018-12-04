محمد بن راشد يكافئ الطفلة سلامة القحطاني باستقبال خاص

#الطفلة_سلامة_القحطاني بكت بعمق لعدم تلقيها #مكالمة_محمد_بن_راشد فكافأها سموه باستقبال خاص @HHShkMohd@khalifaSaeed1#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GnVlDsPijR— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 4, 2018
كافأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الطفلة سلامة القحطاني التي بكت بعمق لعدم تلقيها مكالمة سموه التي هنأ فيها المواطنين باليوم الوطني باستقبال خاص من سموه.
وحظيت المكالمة الهاتفية التي هنأ فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، المواطنين في الإمارات باليوم الوطني 47 بتفاعل كبير من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واصفين سموه بأنه قائد السعادة.
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تفاعل كبير مع مكالمة محمد بن راشد: شكراً يا قائد السعادة