محمد بن راشد يكافئ الطفلة سلامة القحطاني باستقبال خاص

المصدر: البيان الالكتروني

كافأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الطفلة سلامة القحطاني التي بكت بعمق لعدم تلقيها مكالمة سموه التي هنأ فيها المواطنين باليوم الوطني باستقبال خاص من سموه.

وحظيت المكالمة الهاتفية التي هنأ فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، المواطنين في الإمارات باليوم الوطني 47 بتفاعل كبير من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واصفين سموه بأنه قائد السعادة.

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