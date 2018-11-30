شاهد.. سعير نيران حرائق أستراليا

المصدر: البيان الالكتروني

مساحات واسعة شمال شرق أستراليا باتت معرضة لخطر الحرائق، في سابقة خطرة من نوعها.

138 حريقا اشتعلت مؤخراً في ولاية كوينز لاند، وفق "يورونيوز"، ما تسبب في إخلاء آلاف المنازل وإغلاق المدارس.

رئيسة وزراء الولاية أنستاسيا بالاسكزوك قالت إن الحريق كارثي وهو الأخطر في المنطقة.

وتم إغلاق 34 مدرسة وتحذير العائلات من مغادرة منازلها وضرورة البقاء ضمن تجمعات.

وتسهم الرياح القوية والجافة بانتشار الحرائق بشكل سريع، خاصة مع موجتات الحرارة المرتفعة التي تضرب المنطقة.