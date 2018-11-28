شاهد.. أضخم بقرة في العالم

المصدر: البيان الالكتروني

استحوذت البقرة نيكرز على اهتمام وسائل الاعلام العالمية بإفلاتها من الذيح بأحد المسالخ الاسترالية.

نيكرز ذات السنوات السبع، هي أضخم بقرة في استراليا وربما في العالم، حيث يبلغ وزنها 1400 كيلوغرام (1.4 طن) وطولها 194 سنتيمتراً (1.94 م).

وبسبب حجمها الضخم نجحت نيكرز من الافلات من الذبح، كون لا توجد آلة ذبح تسعها.

وستقضي نيكرز وفق (franceinfo) بقية أيامها مع أقرانها في مزرعة غربي أستراليا.

وقال المزارع الاسترالي جوف بيرسون، المالك للبقرة لصحيفة الغارديان: "لقد خرجت نيكرز عن نطاق السيطرة في المسلخ، لقد كانو يتصلون بي (المسلخ) كل عشر دقائق منذ الساعة الرابعة صباحاً"، حيث استعصى عليهم ذبحها.

وأضاف للصحيفة البريطانية أنه تلقى اتصالات من بي بي سي، وسي إن إن ، ويو اس توداي، وديلي ميرور، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الأسترالية والكندية والنيوزيلندية، للاستسار عن نيكرز.

يذكر أن أكبر وزن الابقار في العالم لا يتعدى طنا واحدا، بطول 1.80م.