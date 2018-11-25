شاهد.. رضيعة تنجو بأعجوبة تحت عجلات قطار

المصدر: البيان الإلكتروني

في حادثة لا تُصدق، نجت رضيعة عمرها عام بأعجوبة، دون إصابتها بأذى؛ وذلك بعدما سار فوقها قطار في محطة قطارات بمدينة ماثورا في ولاية أتر برديش شمال الهند.

وظهرت الطفلة، في فيديو نشرته وكالة أنباء آسيا الدولية الهندية، مستلقيةً بين المسارات الحديدية، بينما سار فوقها القطار، وبعد مغادرته ركض مجموعة من الناس لانتشالها، ليجدوها لم تصب بأذى وقاموا بتسليمها لوالدها.

ووفقًا لموقع "إرم نيوز"، فإن الحادث وقع عندما تعرض والد الطفلة لسرقة أمواله من جيب قميصه، بينما كان يصعد القطار مع زوجته التي كانت تحمل الطفلة، حيث تم دفعهما للخلف؛ مما أدى لسقوط ابنتهما بين مسارات السكة الحديدية، وبينما كانا يُحاولان التقاطها من الأرض، تحرك القطار بأقصى سرعة فوقها، ورغم ذلك لم تصب بأذى.