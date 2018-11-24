بالفيديو.. رجل يتحوّل إلى سيارة!

المصدر: البيان الالكتروني

هل هو هوس بأفلام الخيال العلمي الهوليوودية؟ أم ولع بالتكنولوجيا التي سيطرت على مفاصل حياتنا حتى النخاع؟ ام ببساطة سلوك من زمرة ما تنطبق عليه مقولة "الجنون فنون"؟

شاهد تحرك السيارة الصفراء في طريق بمدينة شنيانغ بمقاطعة لياونينغ الصينية عبر الفيديو، الذي نشرته قناة "CGTN" الصينية، وما ينبثق عنه، حيث صمم الرجل نفسه على شكل سيارة يمكن تشغيلها بالكهرباء.. وفيما تبقى لكم التعليق.