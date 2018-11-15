شاهد.. تفتح "زهرة الجثة" العملاقة

المصدر: البيان الالكتروني

اكتشف مزارع لزيوت النخيل تفتح زهرة تيتانيوم عملاقة بمزرعته الكائنة بجزيرة سومطرة في إندونيسيا.

وقال المزارع روسيهان أنور: "رأيت جسماً غريبا ظننته شبحاً في بداية الأمر".

ولم يتعرف أنور على نوع الزهرة، فقام بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي فأجابه مستخدمون بأنها زهرة تيتانيوم.

ونادراً ما يمكن رؤية تفتح زهرة التيتانيوم، حيث إنها تحتاج لعشرة أيام حتى تُزهركليا ولا يستمر هذا سوى بضعة أيام فقط.

ويتميز هذا النوع من الزهور حسب "يورونيوز" برائحته الكريهة والنفاذة التي تشبه رائحة اللحم العفن، مما جعل البعض يقرنها باسم "زهرة الجثة".