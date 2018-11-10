شاهد.. هول حرائق غابات كاليفورنيا

المصدر: البيان الالكتروني

التهمت الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأميركية أكثر من 80 كيلومترا مربعا، وأمام سرعة تمددها، طلبت السلطات من آلاف السكان شمال الولاية مغادرة منازلهم.

مديرية الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا أوضحت أنّ النيران تهدد حوالي 15 ألف نقطة حساسة.

الحريق الذي أطلق عليه اسم كامب فاير، جاء متأخرا مقارنة بموسم الحرائق التي عادة ما تشهدها الولايات المتحدة خلال الصيف، وقد أتى على عشرات المنازل في مقاطعة بوتي، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ.

وتسببت الرياح في تأجيج الحرائق في مدينة باراديس التي يصل عدد سكانها إلى 26 ألف نسمة، حيث أتلفت النيران عشرات المنازل ومستشفى ومحطة للوقود، وفق "يورونيوز".