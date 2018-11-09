شاهد.. كيف دخل طفل صيني موسوعة غينيس

المصدر: البيان الالكتروني

دخل طفل صيني موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتحقيقه رقما قياسيا في مكعبات روبيك، حسب ما نقلت "يورونيوز".

يذكر أن الحصول على لون موحد لكل جانب من جوانب المكعب مهمة شاقة، لكن الصيني كيو جييانيو الطالب في مدرسة شيامن جنوب شرق الصين، استطاع تحقيق ذلك في أقل من 37 ثانية، وذلك من خلال حل مكعبين بيديه وثالث بقدميه.

ويقول جييانيو، البالغ من العمر 13 سنة: "مكعبات روبيك تحسن من طريقة تفكيري وتعزز المنطق في تحقيق أهدافي"، مضيفا انه بفضل اللعبة أصبح لدية أصدقاء كثيرون.

وعن تفوقه في حل المكعبات، قال كيو، استخدمت نمطا محددا في العمل وقمت بتكراره، حتى استطعت تحقيق هدفي ودخلت موسوعة غينيس.