شلالات مياه عملاقة في السعودية

المصدر: البيان الالكتروني

في منظر بديع يبهج الناظرين ويسعد كل من يراه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشلالات من المياه، تصب من أعالي جبال القهر "زهوان" بمحافظة الريث، بالمملكة العربية السعودية ويظهر فيها انهمار المياه من قمة الجبل بغزارة وبجمال منقطع النظير.

وحولت جبال الريث إلى واحة خضراء وشلالات من المياه بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها اليوم وفق صحيفة سبق.

وكانت محافظة الريث والمحافظات الجبلية المجاورة قد شهدت اليوم أمطارًا غزيرة، وتساقط حبات البَرَد، وتبعها أجواء معتدلة وصافية.