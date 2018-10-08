بالفيدو.. ألوان الخريف كما لم ترها من قبل

المصدر: البيان الالكتروني

ما تراه ليس عالما خياليا، بل واقع تزاوج فيه جمال الطبيعة وابداع الانسان، فأنتج هذه اللوحة الفنية الجمالية التي لا تضجر من التحديق فيها.

الفيديو لفصل الخريف (أو ألوان فصل الخريف) في غابات ولاية يوتا الأميركية التقطه المصور جاستن ماكفارلاند بطائرته بدون طيار، حيث تمتزج الألوان الزاهية مع الوردي الداكن وألوان نبتة الخزامي لتمنحها منظرا مبهجا قريبا من عالم الخيال، نتمنى أن يدخل البهجة في نفوسكم لأجل بدء يوم سعيد.