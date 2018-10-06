بالفيديو.. الثعبان الشفاف

المصدر: البيان الالكتروني

ما انفكت الطبيعة تبوح لنا بمكنوناتها، أو بالأحرى ما انفك الانسان يكشف ألغاز الطبيعة، مستعينا في ذلك بالتكنولوجيا الحديثة، ولا يمر يوم إلا وتطالعنا وسائل الاعلام بجديد كنا نجهله.

الثعبان "ليبتوسيفالتي" من الثعابين البحرية، وهو يعيش في المحيطات منذ 140 مليون سنة، ويتمتع بقدرة كبيرة على السباحة للأمام وللخلف بسلاسة وسرعة.

ويتميز "ليبتوسيفالتي"، أو كما يطلق عليه أيضاً "نحيف الرأس"، بجسم شفاف رشيق.