قلعة أيرلندية تعود للقرون الوسطى

المصدر: البيان الالكتروني

عادت عقارب الساعة في قلعة كليرغالوي غرب أيرلندا إلى الوراء السبت الماضي حين تحولت إلى ساحة معركة تنتمي لحقبة القرون الوسطى.

وقالت "يورونيو" إن الزوار المتحمسين من جميع أنحاء العالم قاموا بإعادة تمثيل لألعاب القتال، مرتدين أزياء دقيقة تاريخيا من رأسهم لأخمص القدمين، وحاملين دروعا أصلية مصنوعة من سلاسل معدنية مشبّكة، وخاضوا معاركهم بسيوف قديمة، ولو أنها لم تكن حادة.

ورافق تلك المعارك مجموعة من النشاطات، التي كان يقوم بها سكان القلعة في ذاك العصر، مثل صهر المعادن وطرق السيوف وتطريز أوشحة الفرسان وصبغ الصوف، وحتى تحضير الطعام على الطريقة التي كانت سائدة في القرون الوسطى، ما جعل التجربة أكثر واقعية.