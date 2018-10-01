(فيديو) مهرة تهرب من التدريب لتذهب إلى المقهى

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

عاش رواد مقهى في شانتيلي (وازي) الفرنسية حالة من الذعر حوالي الساعة العاشرة صباحاً من يوم الـ 24 سبتمبر الماضي.

فبينما كان الجمع يستمتعون بتناول افطارهم وشرب القهوة، حدثت المفاجأة عندما لمحوا مهرة مهرولة نحوهم.

وقد ولجت المهرة المقهى مسرعة بعد فرارها من اسطبل مضمار شانتيلي لسباق الخيل، الذي يقع على بعد كيلومتر عن المقهى.

وقال مدرب الخيول جان ماري بيجين للصحافيين إن مهرته سقطت مرات عدة في مسارها بين الاسطبل والمقهى، مضيفاً ان "المهرة فرت مني قاصدة الطريق العام المؤدي إلى المقهى وعبرت دوارا قبل دخولها المقهى. لقد فعلتها متعمدة".

أما ستيفان جاسمين صاحب المقهى، فروى الواقعة، قائلا: لقد دخلت المهرة المقهى بعد دفعها للباب، ثم ركضت حتى الركن الأخير في المقهى لتستدير راجعة، وخلال إيابها كسرت طاولة وكراسي".

ويقول موقع (francetvinfo ) الذي نشر الخبر إنه من خلال الفيديو المصور بواسطة كاميرا أمن المؤسسة، يمكننا رؤية الزبائن وهم يهرعون إلى الجزء الخلفي من رواق المقهى حين فاجأتهم المهرة بدخولها، مضيفاً لا الحيوان ولا الزبائن أصيب بمكروه.