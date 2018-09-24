ثعبان برأسين يحير سكان فرجينيا

المصدر: راضية آيت خداش

نشر مسؤولون في إدارة الحياة البرية بولاية فرجينيا الأميركية، صوراً وفيديو لثعبان برأسين حير سكان المنطقة ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم رصد الأفعى الأسبوع الماضي في الفناء الخلفي لأحد سكان مدينة وودبريدج بولاية فرجينيا، وفقا للمسؤولين.

وقال متحدث باسم المستشفى البيطري أن الثعابين البرية ذات الرأسين هي نوع نادر للغاية، وهي زواحف لا تعيش طويلا نظرًا لما تواجهه من تحديات.