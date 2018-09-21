فيديو .. أول الحاصلين على هواتف أبل الجديدة في الإمارات

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بدأت الجماهير تتوافد وتصطف فى طوابير أمام متاجر أبل، لشراء هاتفيها الجديدين iPhone XS وXS Max واحتشد الآلاف حول العالم ليكونوا من أوائل الذين يحصلون على هذه الهواتف.

وفي دبي سارع المئات من المقيمين والسيّاح من عشاق هواتف "آيفون" إلى متجر "آبل" في دبي مول لشراء أو استلام هواتفهم الجديدة التي تتراوح أسعارها بين 4,229 إلى 6,129 درهما متضمنة الضريبة،. ويظهر هذا الفيديو أول الحاصلين على هواتف أبل في الإمارات.