بالفيديو.. مراسل صحفي مخادع!

المصدر: البيان الالكتروني

بالغ مراسل قناة الطقس الأميركية، مايك سايدل، في إظهار نفسه وهو يصارع الرياح القوية بسبب إعصار فلورنسا، إلا أن شخصين كانا يسيران خلفه بأريحية فضحا تمثيل المراسل.

وبدا المراسل حسب "روسيا اليوم" أثناء تغطية الأحول الجوية في كارولينا الشمالية التي ضربها الإعصار، وكأنه يواجه رياحا قوية جدا تدفعه إلى الخلف وهو يصارعها، إلا أن شخصين ظهرا فجأة خلفه وهما يسيران بهدوء، في مشهد كشف مبالغته، وزيف المشهد.