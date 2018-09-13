فيديو..انتبه..الإطارات المغشوشة قنبله موقوتة

المصدر: البيان الالكتروني

التلاعب بأرواح الناس وخداعهم وسيطرة شهوة المال على النفوس الضعيفة أصبح أمراً عادياً عند أصحاب النفوس المريضة، فيقوم بعض الخارجين على القانون ببيع إطارات مستعملة بعد إدخال بعض التعديلات عليها على أنها جديدة، فكم من بريء قاده حظه العثر إلى الوقوع في شرك هؤلاء المجرمين فخسر حياته وتشرد أولاده بسبب جشع البعض الذين لا يأبهون بشيء من أجل كسب المال.

ففي السعودية تم إغلاق 25 مستودعاً و تم ضبط 35 عاملا مخالفا وضبط 60 ماكينة إطارات ومصادرة أكثر من 20ألف إطار سيارات مستعمل أمس حيث يتم إتلاف جميع الكميات على نفقة المنشآت المخالفة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها، وإحالة المتورطين في تخزينها وعرضها وبيعها إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.