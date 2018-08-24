(فيديو) انقلاب دبابة بعد مشاركتها في عرض عسكري

المصدر: البيان الالكتروني

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة انقلاب دبابة تي-34 بعد مشاركتها حسب "روسيا اليوم" في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 75 لانتصار الجيش السوفييتي في معركة كورسك العظمى.

يذكر أن معركة كورسك تعتبر من المعارك التي حددت مسار ونتائج الحرب العالمية الثانية، وجرت ما بين 5 يوليو 1943 و23 أغسطس بين القوات الألمانية والسوفييتية قرب مدينة كورسك، وشهدت وقوع أكبر معركة دبابات في التاريخ، وهي معركة بروخوروفكا.