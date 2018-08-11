شاهد.. رجل أمن سعودي يخلع حذاءه ويعطيه لحاجة

ضرب رجل أمن سعودي مثالًا في العطاء والرقي بعد أن خلع حذاءه لإعطائه لإحدى السيدات من حجاج بيت الله الحرام.
وأظهر مقطع فيديو لقي استحسانًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي رجل الأمن وهو يخدم زوار الحرمين الشريفين ويضرب أروع الأمثلة في الرقي والعطاء.
شاهد.. رجل أمن سعودي يخلع حذاءه ويعطيه لحاجةhttps://t.co/r3q2iexxsG#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tJeeUiuHX7— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 11, 2018
وعندما شاهد رجل الأمن الحاجة وهي ترتدي كرتونًا في قدميها بدلًا من الحذاء، خلع حذاءه مباشرةً ليقدمه لها كي تؤدي مناسكها بكل يسر وسهولة.