شاهد.. رجل أمن سعودي يخلع حذاءه ويعطيه لحاجة

المصدر: البيان الالكتروني

ضرب رجل أمن سعودي مثالًا في العطاء والرقي بعد أن خلع حذاءه لإعطائه لإحدى السيدات من حجاج بيت الله الحرام.

وأظهر مقطع فيديو لقي استحسانًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي رجل الأمن وهو يخدم زوار الحرمين الشريفين ويضرب أروع الأمثلة في الرقي والعطاء.

وعندما شاهد رجل الأمن الحاجة وهي ترتدي كرتونًا في قدميها بدلًا من الحذاء، خلع حذاءه مباشرةً ليقدمه لها كي تؤدي مناسكها بكل يسر وسهولة.