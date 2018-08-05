شاهد كيف تم إنقاذ الرئيس الفنزويلي من الاغتيال

المصدر: البيان الالكتروني

كاد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو أن يلقى حتفه وهو يلقي خطاباً في منطقة مكشوفة من العاصمة كاراكاس، لولا سرعة أفراد الحرس الرئاسي في التصرف التي ساهمت في إنقاذ حياة مادورو ، حيث قاموا بإحاطته بدروع مضادة للرصاص، ونقلوه من المكان إلى حيث اختفى أثره، في وقت ظهر عشرات من الجنود وهم يهرولون بعيداً عن المكان الذي كانوا فيه، بعد أن أدركوا أيضاً أن ما حدث هو أن محاولة اغتيال استهدفت الرئيس.

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