شاهد كيف تم إنقاذ الرئيس الفنزويلي من الاغتيال

كاد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو أن يلقى حتفه وهو يلقي خطاباً في منطقة مكشوفة من العاصمة كاراكاس، لولا سرعة أفراد الحرس الرئاسي في التصرف التي ساهمت في إنقاذ حياة مادورو ، حيث قاموا بإحاطته بدروع مضادة للرصاص، ونقلوه من المكان إلى حيث اختفى أثره، في وقت ظهر عشرات من الجنود وهم يهرولون بعيداً عن المكان الذي كانوا فيه، بعد أن أدركوا أيضاً أن ما حدث هو أن محاولة اغتيال استهدفت الرئيس.
شاهد.. كيف تم إنقاذ #الرئيس_الفنزويلي من الاغتيالhttps://t.co/F6WqXdJYCJ#البيان_القارئ_دائما#مادورو pic.twitter.com/LqhiEy7DJ7— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 5, 2018
اقرأ ايضاً:
فيديو.. نجاة الرئيس الفنزويلي مادورو من محاولة اغتيال
الكشف عن المتورطين في محاولة اغتيال مادورو