شاهد..حرائق مدمرة تجتاح كاليفورنيا

اجتاحت عدة حرائق ولاية كاليفورنيا الأميركية ما جعل الآلاف يتركون منازلهم هربا من الحرائق المدمرة.

ويمثل الحريق، الذي اندلع مؤخراً تهديدا لما يقرب من خمسة آلاف مبنى في المنطقة التي تحفها الغابات والواقعة شمالي مدينة ريدينج، على بعد 350 كيلومترا شمال سان فرانسيسكو.

ولقى خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في حريق غابات ضخم، شمالي ولاية كاليفورنيا الأميركية، بعد أن خرج عن السيطرة مما تسبب في إلحاق الضرر بأكثر من 500 منزل وتعريض عدة مجتمعات للخطر، حسبما ذكرت السلطات يوم السبت.

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