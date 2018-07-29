شاهد..حرائق مدمرة تجتاح كاليفورنيا

اجتاحت عدة حرائق ولاية كاليفورنيا الأميركية ما جعل الآلاف يتركون منازلهم هربا من الحرائق المدمرة.
شاهد..حرائق مدمرة تجتاح كاليفورنياhttps://t.co/IeDHyzOC7R#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/kt5XCadTYJ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 29, 2018
ويمثل الحريق، الذي اندلع مؤخراً تهديدا لما يقرب من خمسة آلاف مبنى في المنطقة التي تحفها الغابات والواقعة شمالي مدينة ريدينج، على بعد 350 كيلومترا شمال سان فرانسيسكو.
ولقى خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في حريق غابات ضخم، شمالي ولاية كاليفورنيا الأميركية، بعد أن خرج عن السيطرة مما تسبب في إلحاق الضرر بأكثر من 500 منزل وتعريض عدة مجتمعات للخطر، حسبما ذكرت السلطات يوم السبت.
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