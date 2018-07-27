شاهد.. عاصفة رملية تضرب "غولمود" الصينية

المصدر: البيان الالكتروني

ضربت عاصفة رملية في 25 يوليو الجاري مدينة "غولمود" بمقاطعة تشينغهاي غربي الصين، حيث بلغ ارتفاعها عشرات الأمتار ووصلت سرعة الرياح إلى ثماني عقدات، وخلال بضع دقائق غطت العاصفة الرميلية المدينة بأكملها.

وحسب (CGTN)، فإن مدى الرؤية بلغ على الطرقات في المناطق الحضرية أقل من 600 متر وفي الضواحي أقل من 100 متر.

ولم تخلف العاصفة أي خسائر في الأرواح والممتلكات.