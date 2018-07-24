شاهد.. شلال ينبع من ناطحة سحاب!

المصدر: البيان الالكتروني

قالت قناة (CGTN) إن مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على شبكة الإنترنت في الصين، للشلال الذي يسقط من إحدى ناطحات السحاب، حيث يعتقد بعض مستخدمي الإنترنت انه بسبب تسرب للماء. فهل هذا صحيح؟ وما هي حقيقية هذا الشلال؟!

في الواقع، إن الشلال يعد بمثابة عمل فني يساعد أهل المدينة في الشعور بالبرودة في الصيف الحار، علما أن ارتفاعه يبلغ 108 أمتار، ويسقط الماء من ناطحة سحاب يبلغ طولها 121 متراً.