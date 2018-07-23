شاهد.. هجرة قنافذ البحر الجماعية قبل قدوم الإعصار

المصدر: البيان الالكتروني

نشر موقع قناة (CGTN) فيديو لهجرة واسعة لآلاف من قنافذ البحر في مياه "كنتينج" التايوانية.

ويسمى هذا النوع من قنافذ البحر بـ "وعاء خرافي مسطح"، ويختبىء في الرمال المرجانية، وتظهر دائما بأعداد كبيرة في الفترة ما بين أبريل ويوليو من كل عام.

وهناك سببان محتملان للظهور المفاجئ لهذه الأعداد الكبيرة من قنافذ البحر، الأول هو اقتراب الاعصار والآخر هو اختفاء الصيادين.