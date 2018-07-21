وجبة "المدافع الثلاثة" الصينية

المصدر: البيان الالكتروني

تعدّ وجبة "المدافع الثلاثة" أشهر الوجبات الخفيفة التقليدية في مقاطعة سيتشوان الصينية.

وتتكون المحتويات الرئيسية لـ "المدافع الثلاثة" من الأرز الدبق، ولها مذاق حلو ولذيذ.

وسميت بهذا الاسم، حسب (CGTN)، لأنه عند رمي كرات زلابية الأرز الدبق، فإنها تصدر صوتا أشبه بصوت القذيفة، حيث تنقسم بحسب الصوت إلى ثلاث مراحل، وهي "مدفع السكة الحديدية" و"المدفعية" و"مدفع النار"، لذا يطلق عليها اسم "المدافع الثلاثة".