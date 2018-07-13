فيديو جديد لإنقاذ "فتية الكهف"

المصدر: البيان الالكتروني

أظهر فيديو جديد لحظات من عملية إنقاذ فريق ناشئين لكرة قدم ومدربهم، بعدما حوصروا في كهف غمرته مياه الفيضانات لأكثر من أسبوعين في تايلاند، في حدث خلف موجة ارتياح بعد معاناة عالمية.

ونشرت الفيديو، البحرية الملكية التايلاندية على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، الأربعاء.

ويمتد الفيديو لمدة 5 دقائق، ويرصد مراحل عدة، منها استعداد فريق الغواصين لبدء العملية، ثم الاختفاء تحت الماء.

وفي لقطات أخرى ظهر الغواصون مع منقذين آخرين وهم يتجولون داخل مناطق شديدة الانحدار في الكهف لم تصل إليها مياه الفيضانات، وبعد ذلك ظهر الأطفال وهم موضوعون على نقالات.

وسادت حالة من الفرح في مدينة تشيانغ راي التايلاندية عقب انتهاء عملية الإنقاذ، كما أبدى المسعفون سعادة غامرة، فيما توالت الإشادات بما قاموا به طيلة أيام عرضوا فيها حياتهم للخطر، علما بأن غطاسا من البحرية لقي مصرعه داخل ممرات الكهف.