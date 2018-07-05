شاهد طريقة تركيب الشريحة الذكية للتزود بالوقود فى "أدنوك"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت شركة «أدنوك للتوزيع» أنه يوجد أكثر من 50 ألف شريحة ذكية، متاحة مجاناً لمتعاملي الخدمة الذاتية من أصل 200 ألف شريحة، تم توفيرها منذ الإعلان عن خدمة «أدنوك فليكس»، مع تسهيل إجراءات التسجيل الإلكتروني، وافتتاح عدد أكبر من مراكز تركيب الشرائح.

وفيما يلي نستعرض لكم فيديو يوضح طريقة تركيب الشريحة الذكية فى السيارات للتزود بالوقود فى محطات "أدنوك".