شاهد.. طيار هندي يلجأ لحيلة غريبة لطرد الركاب

المصدر: البيان الإلكتروني

لجأ قائد طائرة هندية إلى حيلة غريبة لإجبار الركاب على مغادرتها بعد أن أصابها عطل فني، إذ رفض الركاب الاستجابة إلى نداءات طاقم الطائرة المتكررة بالنزول.

وقال الركاب، الذين كانوا على متن الطائرة المتجهة من كولكتا عاصمة ولاية البنغال الغربي إلى باغدوغرا شمالي الإقليم، إنهم تعرضوا للهجوم من سقف الطائرة، حين فتح طاقمها مكيف الهواء على آخره، لإجبارهم على المغادرة.

وحسب سكاي نيوز، فقد أظهر تسجيل مصور لأحد الركاب ما يشبه الضباب في الطائرة بسبب كثافة الهواء المنبعث من المكيفات على جنبات سقف الطائرة، التي تأخر إقلاعها حوالي 5 ساعات.

وقد وقع الحادث على متن طائرة تابعة لشركة طيران آسيا في 20 يونيو الجاري، إذ شوهد الركاب وهم يصرخون ويسعلون بسبب الهواء الذي كان أشبه بالدخان.

وبعد ساعة من توقف الطائرة على مدرج المطار للإقلاع، طلب طاقم الطائرة من الركاب المغادرة بسبب عطل فني، إلا أنهم رفضوا الخروج، الأمر الذي دفعه للقيام بهذا السلوك.

وأصدرت شركة الطيران بيانا بشأن الحادثة أكدت فيه أن الرحلة قد تأخرت 4 ساعات ونصف الساعة، وأن تشغيل المكيف على أعلى درجة هو "أمر طبيعي" في ظروف الرطوبة المرتفعة، و"لا يشكل خطرا" على الركاب.