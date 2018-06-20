شاهد .. مفاجأة غير متوقعة لعريس في حفل زفافه

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت "امرأة مخدوعة" الانتقام من خطيبها أثناء حفل زفافه من امرأة أخرى، وذلك بحضورها الحفل مرتدية فستان زفاف أمام عروسه الجديدة والضيوف جميعا.

وبدأ مقطع الفيديو، الذي تم تصويره في مدينة بنوني بجنوب أفريقيا، بلقطة لامرأة ترتدي فستان زفاف وهي تصرخ في وجه العريس، الذي كان يطلب منها الرحيل، فيما تظهر العروس "الأصلية" في الخلفية وهي تشاهد الشجار.

ومع تزايد حدة الشجار بين العشيقة والعريس، تعالت صرخات الضيوف الذين أخذوا في تصوير المشهد، حسب ما نقلت سكاي نيوز عن "ديلي ميل".

ومع انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت تعليقات المستخدمين، الذين أشاد معظمهم بـ "الحركة الجريئة" التي أقدمت عليها السيدة، معتبرين أن "الرجال سيتوقفون عن الخيانة في حال أقدمت جميع النساء على مثل هذه الخطوة".