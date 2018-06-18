شاهد .. ماذا فعل ركاب حافلة بعد أن أغمى على سائقها؟

أفادت صحيفة "Global Times" بأن راكبين اثنين في الصين تمكنا من إيقاف حافلة عامة لنقل الركاب كانا من ضمن ركابها، بعد أن أغمى على سائقها أثناء القيادة.

ويظهر تسجيل فيديو قامت بتصويره الكاميرا المعلقة في صدر الحافلة، لحظة فقدان السائق لوعيه وكيف انحرفت الحافلة إلى اليمين نتيجة لذلك، وبعد عدة ثوان اقترب راكبان من السائق المغمى عليه، قفز أحدهما إلى مقعد القيادة وقام على الفور بتصحيح مسار الحافلة ثم تمكن من إيقافها، أما الراكب الثاني فهب لمساعدة السائق المغمى عليه، كما أظهرت الكاميرا.

وقالت المصادر أن أيا من ركاب الحافلة الـ 30 لم يتضرر في الحادث. وتم نقل السائق إلى المستشفى، وتبين أنه تعرض لسكتة دماغية.