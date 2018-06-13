شاهد.. سمكة بـ"رأس طائر" تثير الذهول

أثار مقطع فيديو جرى تداوله مؤخرا في الصين، اهتماما وفضولا واسعين، بعدما أظهر سمكة غريبة برأس يشبه الطيور إلى حد كبير، وسط تساؤل حول الفصيلة التي تنتمي إليها.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن صيادين من منطقة غويزهو، جنوب غربي الصين، عثروا على السمكة المثيرة.

وتتخذ السمكة الغريبة شكلا طويلا ولها رأس يشبه الطيور بشكل واضح، حتى أن بعض المعلقين في المنصات الاجتماعية قارنوها بطيور الحمام والببغاء.

في غضون ذلك، رأى آخرون أن السمكة تكاد تكون نسخة مصغرة من سمك الدلفين، لكن خبيرا في المجال البيئي أدلى بوجهة نظر مغايرة.

وقال خبير في الأسماك بمتحف التاريخ الطبيعي، لم تكشف الصحيفة عن هويته، إن السمكة التي أثارت اهتماما كبيرا لا يمكن تصنيفها ضمن نوع معين، لكنها تنتمي إلى "الشبوطيات" التي تضم أكثر من مئتي نوع وتعد من أكبر فصائل الأسماك في المياه العذبة.

أما شكل الرأس الغريب فمن الوارد أن يكون ناجما عن تشوه في النمو، على اعتبار أن تلوث المياه والطفرات الجينية والإصابات بجروح تؤثر على شكل الأسماك.