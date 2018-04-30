شاهد.. دبي تطلق نظام نقل البضائع براً بسرعة الطيران

أطلقت موانئ دبي العالميـة و«فيرجين هايبرلووب ون» أمس نظام النقل فائق السرعة الأول من نوعه عالميا، يعمل على نقل البضائع براً بسرعة الشحن بالطيران وبكلفة النقل بالشاحنات.

تقوم فكرة النظام الجديد ضمن "موانئ دبي العالمية كارغوسبيد" على تكنولوجيا "الهايبرلووب" وهي عبارة عن نظام نقل فائق السرعة، يعمل من خلال دمج أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء تصل سرعة المركبات داخلها إلى مستويات عالية تناهز 1000 كيلومتر في الساعة الواحدة، بما يفوق سرعة قطارات السكك الحديدية بنسبة تتراوح بين 200% إلى 300% وبما يعادل 300 متر في الثانية الواحدة.