شاهد نافورة بتصميم مذهل تكتسح مواقع التواصل

تشاد نايت هو فنان ثلاثي الأبعاد يبلغ من العمر 41 عامًا أذهلت أعماله الفنية جميع متابعيه على حسابه في انستغرام، وانتشرت أعماله عبر شبكة الإنترنت بشكل كبير، كما حظي على طلبات كثيرة من أصحاب الأعمال لتنفيذ أعماله الفنية على أرض الواقع.

وحقق فيديو نافورة مصممة على شكل سيدة تتساقط من شهرها المياه في مشهد سحري مشاهدات كبيرة على مواقع التواصل واعتقد الكثيرون أن النافورة حقيقية وتساءلوا عن مكانها، ولكن تشاد أوضح عبر حسابه في انستغرام بأن النافورة هي عمل فني أنجزه بتقية الأبعاد الثلاثية ويمكن تنفيذها في الواقع.

وفيما يلي نستعرض لكم بعض الأعمال الثلاثية الأبعاد للفنان تشاد نايت.