بالفيديو.. فحوصات طبية فورية في مراكز تسوق دبي

المرضى في دبي سيصبح بإمكانهم إجراء فحوص طبية في مراكز التسوق والمولات من خلال وحدات صحية تشغل بالذكاء الاصطناعي.

هذه التقنية الجديدة تهدف لتسهيل عملية إجراء الفحوص الطبية من خلال جعلها متاحة للجمهور في الأماكن العامة .

وقال طارق حسين، الرئيس التنفيذي لشركة بوديو المبتكرة لهذه التقنية، إنه خلال زيارد هذه الوحدات الصحية سيتمكن الأفراد من قياس مستوى السكر في الدم وضغط الدم إضافة إلى كتلة الجسم وكتلة العضلات وقياس نسبة الماء في الجسم والطول والوزن.

بعد ذلك، ترسل هذه المعلومات إلى المستشفى لمراجعتها والتعرف على ما إن كان هناك مشكلة صحية يعاني منها الأفراد حيث أوضح حسين أنه بالاستناد إلى نتائج البيانات، يتم إخطار المرضى الذين من المحتمل أن يصابوا بأمراض في المستقبل القريب قبل أن تتطور حالهم بشكل خطير.