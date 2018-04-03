فيديو مذهل .. كيف تعامل حقائب المسافرين في اليابان؟

أظهر فيديو لافت ما يحدث في اليابان خلال التعامل مع أمتعة السفر على سير الحقائب، إذ ابتكر اليابانيون طريقة جديدة للتعامل معها بأسلوب غير متوقع.

وكشفت اللقطات، التي نشرت على وسائل للتواصل الاجتماعي، كيف يتم التعامل مع الأمتعة حين تصل إلى اليابان، وذلك بطريقة معاكسة لما قد يتوقعه الكثيرون منا حين عندما تصل حقائبنا الثمينة إلى وجهاتها، ففي اليابان يقومون في الواقع بتنظيفها من أجلك.

ويظهر الفيديو عاملة مختصة تتولى مسح الأمتعة بقطعة قماشية بيضاء قبل تسليمها لأصحابها.

ولم تحدد وسائل التواصل مكان التقاط الفيديو، وفي أي مطار كان، حسب ما نشر موقع "مترو".

ويأتي هذا الفيديو بعد أن أظهرت لقطات قبل أيام كيف يتعامل عمال المطار في مطار لوتون البريطاني، وهم يركلون الحقائب في الهواء، وفق الموقع.