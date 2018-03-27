شاهد..سلم متحرك يبتلع رجلاً في محطة قطارات

نقل رجل في تركيا إلى المستشفى، بعد أن سقط داخل حفرة في السلم الكهربائي داخل محطة للقطارات في اسطنبول.

وفي الفيديو الذي صورته كاميرات المراقبة يوم 27 فبراير الماضي، داخل محطة أيازازا، يظهر مجموعة كبيرة من الأشخاص، وهم يستخدمون المصعد الكهربائي خلال ساعة الذروة،وفقا لموقع 24.

وكان السلم الكهربائي متوقفاً في البداية، قبل أن يتحرك بشكل مفاجىء، لينفرج عن فتحة كبيرة، ابتلعت أحد الذين كانوا فوقه، في حين سارع الباقون إلى الابتعاد عن الحفرة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الرجل المدعو محمد علي إريك، ظلّ عالقاً لمدة ساعة كاملة أسفل السلم الكهربائي، قبل أن يتم إنقاذه من قبل رجال الإطفاء.