شاهد.. جنة الجزر الإستوائية «بالي» تتحول إلى مكب للنفايات

التقط غواص بريطاني فيديو في خليج مانتا بوينت بالقرب من جزيرة بالي الاندونيسية الملقبة بـ "جنة الجزر الاستوائية"، والتي تحولت مياهها إلى مكب للنفايات البلاستيكية.

ونقلت صحيفة الديلي ميل عن الغواص هورنر البالغ من العمر 45 عاما قوله أنه يمارس هواية الغوص في بالي منذ خمس سنوات ولطالما كانت مكانا مدهشا وهادئا ولكن مياهها الفيروزية تحولت إلى بساط من النفايات البلاستيكية. وأضاف "ما رأيته في خليج مانتا بوينت كان أسوأ بكثير من أي شيء رأيته من قبل.

وتخشى إندونيسيا الدخول في أزمة سببها تراكم النفايات البلاستيكية والذي يسجل فيه نمواً سريعاً وتغيب عنه البدائل المراعية للبيئة بشكل شبه كامل.

وفي العام الماضي، حذرت أربعون من كبريات المجموعات الصناعية العالمية على هامش منتدى دافوس في سويسرا من أن المحيطات الملوثة بدرجة خطيرة ستحوي قريباً مواد بلاستيكية أكثر من الاسماك في حال لم تتخذ تدابير طارئة لمعالجة الوضع.