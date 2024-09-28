هل أصدرت مصر قراراً بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار؟

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وبينت الوزارة أن الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 2024، ألزمت شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، مع حظر تحصيلها بأي عملة أجنبية أخرى بخلاف الجنيه المصري، وذلك بهدف إحكام الرقابة على أداء الشركات السياحية لخدماتها في هذا الشأن، مع تقديم أفضل خدمات للمعتمرين.

وحذرت من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والسماسرة وعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة التي يمكن معرفتها من خلال الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.