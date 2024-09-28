ليتوال تفتتح أحدث متاجر التجزئة لمنتجات التجميل بأكبر تشكيلة في الإمارات العربية المتحدة

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أعلنت ليتوال متجر التجزئة العالمي لمنتجات التجميل متعدد القنوات، عن إنجاز جديد في مسيرتها في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، بافتتاح أحد أكبر متاجرها لمنتجات التجميل في الإمارات العربية المتحدة في دبي فستيفال سيتي مول وجهة نمط الحياة الفاخرة في المدينة.

تقدم ليتوال الرائدة في مجال تجارة التجزئة لمنتجات التجميل، أكبر مجموعة من العلامات التجارية بأسعار مختلفة. وتبلغ مساحة المتجر 1800 متر مربع، ويقدم أكبر تشكيلة من العطور والعطور المتخصصة ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعناية بالشعر والعناية بالجسم والعديد من المنتجات الأخرى، مع أكبر تشكيلة من جميع أنحاء العالم: فرنسا وإيطاليا وسويسرا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وكوريا واليابان وغيرها الكثير.

تعد ليتوال شركة عالمية متعددة القنوات لمنتجات التجميل تتمتع بخبرة 30 عامًا، ولديها أكثر من 1000 متجر، وأكثر من 17000 مستشار تجميل محترف، وبرامج ولاء متقدمة، وواحدة من أكبر منصات التجميل عبر الإنترنت في أوروبا وآسيا.

كما توفر منصة ليتوال للتجارة الإلكترونية متعددة القنوات على letoile.ae و letoile.qa تطبيقات (iOS وAndroid). سيتنافس هذا القطاع على أعلى مستوى، حيث يوفر للعملاء راحة التصفح والشراء من مجموعة واسعة من المنتجات عبر الإنترنت، إلى جانب أسرع خدمة توصيل في المنطقة.

تتألف محفظة ليتوال من أكثر من 1000 علامة تجارية مثل شانيل، لانكوم، سان لوران، هند العود، زيرجوف، شيسيدو، كلارينس، موغلر، لوريال باريس، فضلاً عن غيرها من العلامات التجارية الرائدة في السوق، بما في ذلك مئتي علامة تجارية جديدة تمامًا وحصرية في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، مثل أنطونيو ماريتي، دولتشي ميلك، فيليب بلين، أكرو، كوليستار، آرت ديكو وآيزنبرغ.

وقد أوضح أرسيني فولودين، الرئيس التنفيذي لشركة ليتوال الخليج أن الشركة باعتبارها تركز على العملاء أولا ،فهي تقدم خبرة فريق عمل مدرب دوليًا للعملاء، مما يمنح العملاء استشارات شخصية لمساعدتهم في اختيار المنتج المثالي الذي يناسب احتياجاتهم وأذواقهم الفردية. كما يتم الارتقاء بتجربة التسوق الشاملة في ليتوال من خلال خدمات 3Axe: دروس المكياج؛ تشخيص البشرة، بالإضافة إلى علاجات الوجه والشعر المصممة خصيصًا من خلال ورش عمل وتدريبات العطور. ولتعزيز التجربة بشكل أكبر، تقدم ليتوال مقهى داخليًا يسمح للعملاء بالاسترخاء والاستمتاع بالخدمات المتميزة.

كما أعلن فولودين أن ليتوال تخطط مستقبلا لإفتتاح المزيد من المتاجر في مواقع رئيسية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الرياض والدوحة وأبو ظبي. وعلاوة على ذلك، سيكون هناك متجر ليتوال جديد في جيمي مول في العين العام القادم 2025.

واضاف أرسيني فولودين. أن كل متجر سيستمر في تجسيد نفس الإلتزام بالفخامة والجودة والتنوع والخدمة الشخصية التي تشتهر بها ليتوال.