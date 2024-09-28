افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة في العالم تنتج 1800 طن

المصدر: (دبي - البيان)

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تم افتتاح أول مزرعة للفراولة المزروعة عمودياً، في منطقة ريتشموند بولاية فيرجينيا الأمريكية. وبحسب ما نشره موقع «نيو أتلس»، فإن المزرعة يدعمها فريق دولي من العلماء.

ممن ينظرون إليها على أنها تجربة مهمة لتخفيف الطلب العالمي على الغذاء. وصممت مزرعة «بلنتي» الأولى من نوعها، لإنتاج أكثر من أربعة ملايين رطل (1800 طن) من الفراولة المزروعة في الداخل عمودياً في أبراج يبلغ ارتفاعها 30 قدماً (9 أمتار)، باستخدام أقل من 40 ألف قدم مربع - أو أقل من فدان واحد. ووفق شركة Driscoll's العالمية المسؤولة عن المزرعة، فإن الفراولة ستكون على أرفف متاجر البقالة في أوائل عام 2025.

وقال حاكم ولاية فرجينيا جلين يونجكين: إن المزرعة الجديدة ستعزز الإنتاج الزراعي وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع تنويع الاقتصاد ضد المخاطر وحماية البيئة، ما يمثل ثورة في هذه الصناعة، حسب موقع 24 الإلكتروني. ويشير موقع «نيو أتلس»، إلى أن الزراعة العمودية التجارية القائمة على النباتات تقتصر في الغالب على إنتاج محاصيل الخس، لكن هذا التقدم التكنولوجي الأخير وسع نطاق ما يمكن زراعته لأعلى، تزامناً مع التحكم في درجة الحرارة والضوء والرطوبة عبر 12 «غرفة» للنمو.