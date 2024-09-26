فك لغز لعبة «فرعونية» تعود إلى ألفي عام قبل الميلاد

المصدر: (دبي - البيان)

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بفضل منحوتات صخرية قديمة، تمكنت بعثة علماء آثار في مصر، من فك لغز «لعبة لوحية» كانت مشهورة في عهد الفراعنة. وحسب صحيفة «ذا إكسبريس» البريطانية، تبيّن أن لعبة «الصيد ابن آوى» من أذربيجان ومحيطها، بعدما عثروا على نسخة صخرية منها، حوالي عام 2000 قبل الميلاد.

وتشكل اللعبة «لغة» تواصلت بها الشعوب القديمة، وقوّت روابطها، بعدما حظيت بشعبية واسعة في العالم القديم.

وكانت اللعبة معروفة في مناطق واسعة من العالم القديم، خاصة مصر، وبلاد ما بين النهرين، وسوريا، وإيران والأناضول، وغيرها، حسب موقع «24».

وعثر علماء الآثار حول العالم سابقاً، على حوالى 70 قطعة من اللعبة.

وتعتمد اللعبة على 58 فتحة خشبية، يلعبها اثنان، بتحريك القطع من جهة إلى أخرى لقتل الصياد، أو بمعنى آخر، لعبة قديمة تشبه الشطرنج، لكنهما تختلفان في البيادق، حيث إن لكل لاعب صياد واحد، والبقية عيدان طويلة على شكل ابن آوى، وتحتوي على 58 حفرة. لكن اللعبة شهدت متغيرات كثيرة في الفترة ما بين العصرين البرونزي والحديدي، التي امتدت من حوالى عام 3300 ق.م، إلى عام 1200 ق.م، في منطقة الشرق الأوسط وأجزاء من آسيا.