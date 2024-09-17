«يوتيوبر» يدخل جحر دب سعياً وراء الشهرة

المصدر: (دبي - البيان)

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لحظات رعب لا توصف، عاشها «يوتيوبر» شهير، زار جحر دب، لغاية تحقيق الشهرة، وبلوغ مستويات «تريند» غير مسبوقة. إذ أظهر مقطع فيديو لحظات مهولة عاشها اليوتيوبر الصربي، الذي وجد نفسه وجهاً لوجه مع دب بني ضخم، إثر دخوله جحره.

وطبقاً لتقرير «روسيا اليوم»، شارك المؤثر ستيفان يانكوفيتش مقطعين للواقعة، حيث يظهر في الفيديو الأول وهو جالس داخل جحر دب وينظر إليه، بينما كان الحيوان المفترس يحاول قياس حجمه على ما يبدو، مقارنة بفتحة الكهف الصغير.

وفي لحظات مرعبة، خطا الدب نحو الجحر قليلاً ثم غادر، ليتمكن يانكوفيتش من الخروج. ومن ثم ليظهر الدب بمقطع آخر، وهو يشم رأس الشاب وهاتفه. ولم يوضح يانكوفيتش كيف وصل إلى هذا الموقف في الفيديو الذي حمل عنوان «على حافة الحياة»، وحصد عشرات آلاف المشاهدات بعد ساعات من نشره، أول من أمس الأحد.