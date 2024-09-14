مصر.. وفاة 5 أشخاص وإصابة 30 في حادث تصادم قطارين بالزقازيق

المصدر: البيان

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شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في شمال مصر، اليوم السبت، حادث تصادم قطارين أمام الكوبري الجديد مما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 30 آخرين.

ووقع الحادث في محافظة الشرقية بين قطار 336 المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم 261 المتجه من القاهرة للإسماعيلية وذلك عند الكوبرى الجديد بالزقازيق.

وتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف في حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق لتلقي العلاج وإيداع جثامين القتلى ثلاجة المستشفى .

وكشفت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بالسكك الحديد قوله إن السبب الأول في الحادث التحويلة التى تعمل على تحويل مسار قطار الإسماعيلية رقم 281 بالجرار الكندي والقادم من الزقازيق إلى محطة الإسماعيلية مشيرًا إلى أن التحويلة ضمن الإشارات الميكانيكية التابعة لبلوك رقم 5 بمحطة الزقازيق.

​وأشار المصدر إلى أنه خلال انتظار قطار رقم 936 بالجرار الهنشل والقادم من محطة المنصورة ومتوجه إلى محطة القاهرة تفاجأ قائد القطار باصطدام قطار 281 بالجرار الكندي والقادم من الزقازيق إلى محطة الإسماعيلية.

بيان السكك الحديد

من جهتها أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم السبت في حسابها على منصة فيس بوك أن تصادماً وقع بين قطاري ركاب عند مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى الشمال الشرقي من القاهرة، فيما أفادت أنباء أولية بمقتل شخصين وإصابة نحو 29 جراء الحادث.

وذكرت الهيئة في بيان أن أحد القطارين كان متجها من الزقازيق إلى الإسماعيلية فيما كان القطار الآخر في طريقه من المنصورة إلى الزقازيق.

وأضاف البيان أن الهيئة "دفعت بمعدات وأوناش الطوارئ (للموقع) مع تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت لوقوع الحادث".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الحادث أسفر عن حالتي وفاة كما تم نقل 29 مصابا إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق.

وقالت الوزارة إن "عمليات الإنقاذ مستمرة".